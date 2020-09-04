В Рязани прошла конференция Ночной Хоккейной Лиги в Рязанской области

В четверг, 3 сентября, прошла конференция Ночной Хоккейной Лиги в Рязанской области, посвященная подведению итогов 9 сезона и старту юбилейного, 10 Фестиваля.

Перед представителями команд и судьями выступил региональный представитель НХЛ в Рязанской области, президент ГК «Автоимпорт» Олег Смирнов. Он отметил, что «Наш регион по-прежнему остается лидером по количеству команд в дивизионе «Любитель 40+», в этом году их количество снова выросло – теперь их 22. Более того, не отстает и «Лига Надежды», куда в этом году заявилось уже 8 команд. Таким образом, в Рязанской области в этом году на старт выйдут 30 команд, а это около 700 хоккеистов-любителей».

Во время церемонии награждения были вручены медали и кубки победителям, призерам и участникам 9 сезона НХЛ, который завершил свою работу в марте, в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе и стране. В дивизионе «Любитель 18+ Лига надежды» 3 место заняла команда «МБ Рязань», на второй ступени пьедестала почета – «РГВВДКУ», победителями стала команда «Техкомплект».

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Дивизион «Любитель 40+» вот уже несколько лет разделен на 2 группы, благодаря чему более сильные команды играют между собой, а новички турнира встречаются с теми, кто немного слабее. Призерами в группе 2 стали: 3 место – команда «Чучково», на 2 месте – «Рельеф-Центр», победителями стала команда «Здоровье», они завоевали право перехода в первую группу.

В Группе 1 дивизиона «Любитель 40+» вот уже много лет идет плотная борьба за призовые места. В сезоне 2019-2020 бронзовыми призерами стала команда «Империя», серебряными – касимовский «Восход СУ-2», победителями уже 3 года подряд стала команда «Автомобилист».

В рамках конференции участникам были разъяснены важные изменения в регламенте проведения Чемпионата, а также продемонстрирована подробная формула проведения в каждой группе.

В завершении встречи Олег Смирнов подробно рассказал о тенденциях развития любительского хоккея в России, поделился планами и перспективами развития регионального чемпионата. Было подчёркнуто, что по всем аспектам организации турнира Рязанская область является эталоном, а это значит, что необходимо поддерживать этот высокий уровень и хоккеистам, и судьям, и организаторам соревнований.



















