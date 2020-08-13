Скопинские школьники выполнили нормы ГТО

В школьном лагере «Бригантина» на базе Ильинской СОШ Скопинского района прошли соревнования по выполнению норм ГТО.

Дети отжимались, прыгали в длину с места, проходили испытания на гибкость и пресс. Все участники были награждены памятными дипломами, а лучшие спортсмены отмечены ценными подарками.

– Все ребята показали отличные результаты. Приятно смотреть, что дети тренируются и повышают свои навыки в спорте, за что в дальнейшем будут отмечены знаками ГТО, – отметила инспектор отдела по физической культуре и спорту Наталья Первицкая.