Рязанцы пробежали полумарафон

2 августа в Рязани прошёл легкоатлетический полумарафон «Рязанской Кремль 2020». Полумарафон состоялся в рамках всероссийской акции «За.Бег.РФ». Его приурочили ко Дню города и ко Дню ВДВ, сообщает сайт правительства Рязанской области.

Рязанцам предложили пробежать следующие дистанции: 21,1 км, 10 км, 3,5 км. Также на мероприятии устроили благотворительный забег на 1,5 км. Вместе со спортсменами на маршрут соревнований вышли курсанты РГВВДКУ имени В. Ф. Маргелова.

Старт мероприятию дал зампред регионального правительства Роман Петряев.

–Это настоящий праздник спорта и здоровья, собравший приверженцев здорового образа жизни, которые, несмотря на пандемию, готовы активно участвовать в популяризации физкультуры и спорта в нашем регионе», – сказал он, обращаясь к участникам забега.

Победителями «Рязанского Кремля» стали следующие участники: на дистанции 21,1 км среди мужчин лидировал Илья Чулков, среди женщин – Татьяна Сычева. На дистанции 10 км среди мужчин победителем стал Александр Именин, среди женщин – Юлия Переверзева. На дистанции 3,5 км среди мужчин первыми стали Алексей Дорофеев и Лилия Сандрыкина.