Рязанцев приглашают на йогу в ЦПКиО

Рязанцев приглашают на бесплатные регулярные занятия йогой. Всех желающих укрепить здоровье и повысить настроение с помощью специальных упражнений ждут в субботу, 18 июля, в 11.00 в Центральном парке культуры и отдыха. Место сбора – спортивная площадка «Роснефть» рядом с теннисными кортами.
Тренироваться рязанцы будут под руководством сертифицированного инструктора по йоге фитнес-центра «Кислород» Элины Ягодиной.
Дальнейшее расписание тренировок будет опубликовано в социальных сетях: vk.com/sportrzn62, vk.com/kislorodrzn и на сайте управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани .
С собой необходимо принести коврик, также рекомендуется надеть удобную одежду.
Занятия будут проводиться при соблюдении социальной дистанции.
Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram