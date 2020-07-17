Рязанцев приглашают на йогу в ЦПКиО

Рязанцев приглашают на бесплатные регулярные занятия йогой. Всех желающих укрепить здоровье и повысить настроение с помощью специальных упражнений ждут в субботу, 18 июля, в 11.00 в Центральном парке культуры и отдыха. Место сбора – спортивная площадка «Роснефть» рядом с теннисными кортами.

Тренироваться рязанцы будут под руководством сертифицированного инструктора по йоге фитнес-центра «Кислород» Элины Ягодиной.

Дальнейшее расписание тренировок будет опубликовано в социальных сетях: vk.com/sportrzn62, vk.com/kislorodrzn и на сайте управления по физической культуре и массовому спорту администрации города Рязани .

С собой необходимо принести коврик, также рекомендуется надеть удобную одежду.

Занятия будут проводиться при соблюдении социальной дистанции.