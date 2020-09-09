РНПК обеспечила топливом команду-участницу российских гоночных соревнований

РНПК обеспечила топливом гоночную команду LADA Sport ROSNEFT высокоактановым бензином АИ-100. Гонщикам предоставлено 60 тонн топлива для участия в новом сезоне российских соревнований.

Команда LADA Sport ROSNEFT успешно преодолевает различные этапы гонок на кольцевых трассах. Они проходят с апреля по октябрь почти каждые две недели. Не раз гонщики становились победителями в различных зачётных группах. Один из этапов чемпионата был посвящён картингу. Он проходил в Рязанской области. Молодые спортсмены команды трижды поднимались на пьедестал и были признаны лучшими в общем зачёте.

Гоночная команда LADA Sport ROSNEFT одна из первых попробовала топливо АИ-100 от рязанского нефтезавода. С тех пор спортсмены регулярно заправляют свои автомобили именно этим бензином. Топливо АИ-100 от РНПК имеет экологический класс К5 и создано в соответствии с техрегламентом ТР ТС 013/2011. Экологичным безнин делает низкое содержание серы. Его химические особенности позволяют повысить эффективность работы двигателей спорткаров.

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Топлилво АИ-100 рязанский нефтезавод выпускает с 2018 года. Его производство стало возможным благодаря реализации программы НК «Роснефть» по поэтапной модернизации производства, направленной на повышение потребительских качеств моторных топлив.