Лучшие рыбатлонисты сезона определились в очень красивом месте Рязанской области

5 сентября рыбатлон впервые в истории прошел в Спасском районе Рязанской области в селе Кирицы напротив красивейшей Усадьбы Фон Дервиза. На Кубке главы администрации Спасского района – финальном официальном поплавочном этапе этого сезона – стартовало более 60 человек. При этом на соревнованиях впервые стартовали не только бегуны.

На этом рыбатлоне был проведен смелый эксперимент: на старт были приглашены несколько сапсерферов – люди на специальных досках с веслом. Поэтому если бегуны помчались быстро по асфальту и земле, то сапсерферы поплыли на своих досках по воде. Беговая дистанция (а круг был небольшим) проходила по живописным видам, примыкающим к величественной усадьбе Фон Дервиза.

Победу второй раз подряд одержал рязанец Олег Тинин, который финишировал с потрясающим результатом 16 минут 45 секунд.

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А вот двух других призеров этой интересной гонки никто на пьедестале не ожидал. 2 место занял Игорь Цуканов, а бронзу завоевал 14-летний Егор Архипов.

Так как это были финальные поплавочные соревнования в общий зачет, то борьба за общую победу развернулась не на шутку, и призеров в итоге разделило несколько очков. За счет бонусных баллов за возраст чемпионом Общего зачета-2020 стал 51-летний Алексей Мезенцов, и сделал он это уже в третий раз в своей карьере. Серебро Общего зачета взял Павел Громов, бронза – у Михаила Рудзинского. Все – рязанцы.

Лучшей среди девушек на сентябрьском этапе стала Елена Овчинникова. 2 место у Ирины Мефодиной, 3 место неожиданно у 8-летней Виктории Ивановой. А в женском Общем зачете-2020 чемпионкой уверенно стала Ирина Мефодина, серебро – у Оксаны Громовой, бронза – у Олеси Харитоновой.

Отметим, что среди сапсерферов лучшим 5 сентября стал Александр Артёменко, он – 31-й среди всех стартовавших. А уже 26 сентября в Рязани пройдет единственный в году Чемпионат по спиннинговому рыбатлону. Регистрация участников началась на сайте rybatlon.ru.

Генеральные партнеры:

Администрация муниципального образования – Спасский муниципальный район Рязанской области

Компания «СИТИ-ГРУП» (производитель антисептических и дезинфицирующих жидкостей, а также антиобледенительных и дорожных реагентов)

Главный партнёр:

Питьевая вода «УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДА», газировка «ЛУНАПАРК».

Организация и проведение соревнований – «КБ ПРАЗДНИКОВ» (кбпраздников.рф).

Генеральный полиграфический партнёр – Типография «ФОРМАТ».

Официальные партнёры – пиццерия «ДОДО ПИЦЦА», рыболовный магазин «РЫБАЧОК», салон-магазин «ЦВЕТЫ&ШАРЫ», студия современного восстановления здоровья «REHAB STUDIO», Автономная Некоммерческая Организация «ЗАБОТА И МИЛОСЕРДИЕ».

Генеральные информационные партнёры – информационное агентство «7 новостей», телеканал ТКР, телеканал «Охота и рыбалка», проект «РЫБАLOVE».