Чемпион 2-го этапа рыбатлона финишировал с крючком в пальце

15 августа в 5 километрах от Рязани на озере Синец прошел 2-й этап Всероссийских соревнований по рыбатлону. Нежаркая погода без дождя и умеренный ветер способствовали хорошему клеву. Большинство из участников выполнили задачу рыбатлона – поймали по две рыбы (плотвичку или окушка) и пробежали три километровых круга. Во время соревнований (на регистрации, награждении и во время старта) соблюдались все правила эпидемиологической безопасности (маски, дезинфекторы).

События в гонке развивались весьма динамично и без сенсаций. Хотя после первого рыбнища казалось, что конкуренцию опытнейшему Олегу Тинину, ушедшему лидером после первой рыбы, составит молодой житель Коломны Михаил Филиппенко. Но, как часто бывает, Михаил надолго застрял со второй рыбой и лишился шансов на борьбу за награды. А Олег помчал к победе. Причем, с крючком, воткнувшимся в палец! Во время поимки у него случился такой казус, и финишировал чемпион с инородным телом в руке. 2-е место в итоге занял опытнейший Алексей Мезенцев, доказывающий, что возраст за пятьдесят – не помеха показывать хорошие результаты на рыбатлоне. Бронза — у набравшего мощный ход в этом сезоне Павла Громова.

Среди девушек второй раз подряд чемпионствовала Ирина Мефодина, которая, кстати, стала шестой среди всех стартовавших, перегнав многих опытных мужчин-рыбаков. 2 место – у Олеси Харитоновой, 3 место – Оксана Громова.

Следующее рыбатлонное соревнование запланировано на 5 сентября. Место будет сообщено позднее. Регистрация участников уже началась на сайте rybatlon.ru.

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