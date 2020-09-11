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«Золотые руки» в «М5 Молл»: мастера Рязанского края представили свои лучшие работы

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До 13 сентября в рязанском ТРЦ «М5 Молл» можно увидеть удивительные вещи ручной работы. Здесь проходит выставка-ярмарка «Золотые руки мастеров Рязанского края».

Авторские работы представили пятнадцать мастеров, работающих в разных направлениях декоративно-прикладного искусства: Лилия Камынина, Елена Ускова, Маргарита Давыдова, Оксана Зайкина, Елена Мамонтова, Татьяна Выходцева, Ольга Пупышева, Лилия Атанова и другие.  

На молловской ярмарке можно не только увидеть, но и приобрести бижутерию из бисера и керамики, вязаные игрушки и мыло ручной работы, украшения для волос, работы в технике скрапбукинг, топиарии и букеты из мягких игрушек, а также уникальные по исполнению изделия в старинной лоскутной технике «ляпочиха». Особое место среди выставочных работ отдано авторским куклам: мастерицы представляют в «М5 Молл» куклы из текстиля, народные куклы-обереги и куклы Тильда. Для тех, кто ценит необычные вещи в интерьере, можно обратить внимание на авторские светильники из изолона. В талантливых руках этот эластичный материал превращается в уникальный шедевр, который станет заметным акцентом и украсит любое пространство.

Выставка-ярмарка «Золотые руки мастеров Рязанского края» работает в «М5 Молл» до 13 сентября. Место проведения: помещение рядом с магазином «Карусель», вход № 4. Время работы: с 11:00 до 21:00. Вход свободный.

Также в «М5 Молл» продолжает работать выставка Санкт-Петербургского музея восковых фигур «История в лицах». Здесь можно увидеть известных исторических персонажей, а также героев фильмов и книг – всего более 50-ти экспонатов. 

Экспозиция размещена в помещении рядом с магазином «Читай город». Вход №1. Время работы: с 11:00 до 21:00.

Вход платный. Стоимость билетов: взрослый – 250 рублей, детский (с 4 до 15 лет), а также для многодетных семей и пенсионеров – 200 рублей, дети до 4 лет – бесплатно. Выставка продлится до 20 сентября.

Узнать о книжных новинках или взять почитать понравившуюся книгу на дом можно в мобильной точке библиотеки им. Горького, которая работает в «М5 Молл» с пятницы по воскресенье с 11:00 до 19:00 на фудкорте торгового центра.

Администрация торгово-развлекательного центра настоятельно просит всех посетителей соблюдать масочный режим и установленную безопасную дистанцию в 1.5 метра. Обработать руки антисептиками можно у каждого центрального входа ТРЦ и в тамбурах общественных санузлов. Здесь установлены специальные дозаторы.

Более подробную информацию о мероприятиях в ТРЦ «М5 Молл» можно узнать на официальной странице «М5 Молл» в социальных сетях ВКонтакте и Instagram, на сайте и в мобильном приложении.

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