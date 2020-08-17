Жителям Скопинского района предлагают пройти флюорографическое обследование

Весь август на территории Скопинского района будет работать передвижная флюорографическая установка. Жители сёл муниципалитета получат возможность пройти флюорографическое обследование непосредственно по месту жительства.

Задача скопинских медиков – обеспечить эффективную работу передвижной флюорографической установки. Заведующие сельских ФАПов оповестят людей и составят полную картотеку. Маршрут движения передвижной флюорографической установки составлен так, чтобы охватить как можно больше населённых пунктов.

Как только узнал, что к нам едет машина, сразу решил, что пойду обследоваться. Нельзя такую возможность упускать. Ведь проще пройти флюорографию здесь, у себя в поселении, а не сидеть в очереди в Скопинской поликлинике. Это очень удобно, что стала ездить машина с оборудованием к нам. Большое спасибо за заботу, за то, что о нас не забывают, — отметил житель рабочего посёлка Побединка Виктор Семыкин.