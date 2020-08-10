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Жительница Сасова отметила 100-летний юбилей

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8 августа 100-летний юбилей отметила жительница Сасова Вера Васильевна Ветошина.

Всю свою жизнь Вера Васильевна прожила в родном городе. С войной Вера Васильевна столкнулась в 20 лет. В июне 1941 года она проводила мужа на фронт и осталась одна с трехлетней дочерью на руках. Несмотря на все трудности, она пошла работать на железную дорогу, где в то время находилась узловая станция. Вера Васильевна занималась формированием и распределением железнодорожных эшелонов на фронт. После войны осталась работать на железной дороге проводником. За добросовестный труд и высокую грамотность ее назначили главным кондуктором хвостового вагона. Всю свою трудовую жизнь она связала с этой профессией.

Много испытаний выпало на плечи этой женщины и после войны. Вера Васильевна рано потеряла супруга и осталась с двумя маленькими детьми. Младшему сыну не было тогда и года. Помимо этого, она долгие годы ухаживала за старшим братом, который вернулся с войны инвалидом.

Несмотря на все трудности, она никогда не падала духом, умела радоваться жизни и находить в ней счастливые моменты. Вера Васильевна участвовала в художественной самодеятельности, была солисткой хора клуба железнодорожников, шила и вышивала.

Вера Васильевна никогда не жалуется на жизнь, всегда весела и приветлива. В свои 100 лет она не потеряла чувства юмора и бодрого расположения духа. Помнит все даты и события. Интересуется жизнью своих детей, внуков, правнуков и даже праправнуков. Очень любит домашних питомцев, особенно кошек. Делится с родными только добрыми и веселыми воспоминаниями. Наверное, в этом и кроется секрет ее долголетия.

Со 100-летним юбилеем Веру Васильевна поздравили депутат Думы города Сасово Владимир Голиков и председатель городского Совета ветеранов Галина Пицына. Долгожителю было передано поздравление Президента РФ В.В. Путина и подарки. Также в этот день рядом с юбиляром были сноха и внучка, которые заботятся о Вере Васильевне и во всем ей помогают.

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