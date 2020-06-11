Жители рязанского села рассказали о погибшем в ДТП с Ефремовым

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Рязанец Сергей Захаров был порядочным и честным человеком, он очень любил свою маму. Об это РИА «7 новостей» сообщили соседи погибшего.

По их словам, в последний раз они видели Сергея накануне трагедии в воскресенье. В последнее время он работал в Москве курьером. При этом в выходные он приезжал в родное село Кузьминское Рязанской области.

— Поменьше бы таких, как Ефремов и больше таких, как Захаров, — рассказали соседи.

Они считают, что мера пресечения в виде домашнего ареста крайне снисходительна для Ефремова.

Соседи отмечают, что Сергей был очень добрым, отзывчивым, улыбчивым, за всю жизнь «не обидел и мухи». Они разу не видели его пьяным.

Они назвали смерть Сергея невосполнимой утратой.