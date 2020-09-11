Жители аварийного дома на улице Щедрина готовятся к переезду

9 сентября состоялась очередная встреча представителей администрации с жителями аварийных домов Рязани, сообщает пресс-служба мэрии.
Сотрудники мэрии встретились с жителями домов на улицах Щедрина и Колхозной. Так, часть жителей первого из них уже готовятся к переезду в безопасные квартиры. Администрация предоставила им жильё из манёвренного фонда. Жителей дома на Колхозной проконсультировали по вопросам переселения. Часть семей готовят документы на признание их малоимущими.
Жителям аварийных домов посоветовали проявлять активность в общении с властями, чтобы вопрос с переселением решился быстрее.