Жители аварийного дома на улице Щедрина готовятся к переезду

9 сентября состоялась очередная встреча представителей администрации с жителями аварийных домов Рязани, сообщает пресс-служба мэрии.

Сотрудники мэрии встретились с жителями домов на улицах Щедрина и Колхозной. Так, часть жителей первого из них уже готовятся к переезду в безопасные квартиры. Администрация предоставила им жильё из манёвренного фонда. Жителей дома на Колхозной проконсультировали по вопросам переселения. Часть семей готовят документы на признание их малоимущими.

Мы консультируемся с коллегами из других регионов, изучаем их опыт по этому вопросу. Считаем, что методика работы с жителями аварийного жилья была выбрана верно. Необходимо продолжить индивидуальные встречи и консультации по пакету документов с собственниками помещений аварийных многоквартирных домов, обеспечить людей пригодным жильем, – сказал и. о. замглавы администрации Сергей Савин.

Жителям аварийных домов посоветовали проявлять активность в общении с властями, чтобы вопрос с переселением решился быстрее.



