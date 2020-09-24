Зелёная зона в Дягилеве официально получила статус парка

В четверг, 24 сентября, депутаты Рязанской городской Думы на заседании утвердили ряд изменений в Генплан. В частности речь шла о парковой территории в Дягилеве.

По решению депутатов Гордумы, территория в районе улиц Забайкальской и Белякова официально переведена в зону городских парков, скверов и бульваров. Кроме того, депутаты одобрили измерения в Генплан ещё по нескольким участкам. Согласно изменениям, территория по адресу ул. Октябрьская, дом 4а переведена под строительство многоэтажного дома. Площадь кладбища «Богородское-2» расширили. В его состав вошёл участок земли площадью более 13 га.

Также депутаты внесли изменения в правила землепользования и застройки города. Они позволят построить за лицеем №52 в Приокском физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.