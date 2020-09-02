Завершается ремонт двора на улице Бирюзова

2 сентября пресс-служба администрации Рязани сообщила о завершении ремонтных работ во дворе дома №31 к. 1 по улице Бирюзова. Ремонт осуществляется в рамках программы «Формирование современной городской среды».

В настоящее время работы выполнены на 95%. Подрядчик расширил проезды, оборудовал тротуары и уложил асфальт. Кроме того, отремонтированы входные группы, установлены ограждения, заменены светильники. На месте снесённых аварийных деревьев посажены новые.

По сообщению мэрии, в этом году в программе участвуют 14 рязанских дворов. Дворовая территория на улице Бирюзова – самая крупная по площади. В ближайшее время там появятся вазоны, уроны и лавочки. Полностью завершится ремонт на следующей неделе.