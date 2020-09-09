Залежавшаяся косметика: хранить нельзя, выкидывать

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Представительницы прекрасного пола временами разрешают себе накрасить глаза или губы косметическими средствами с истекшим сроком годности. Стоит ли выбрасывать стик помады, который давно не использовался? Сколько времени еще прослужит такая помада? Как правильно хранить косметику? На эти вопросы отвечает Роскачество.

Декоративная косметика после истечения срока годности не всегда теряет свои свойства: приятный запах или однородность текстуры. Однако внешнее соответствие не означает, что она безопасна и пригодна для использования. Активные компоненты и консерванты, которые содержатся в продукте, постепенно теряют эффективность своего действия после отведенного срока использования.

Храните косметику правильно

Чтобы косметика не пришла в негодность раньше времени, ее необходимо правильно хранить:

Храните косметические средства при комнатной температуре в сухом и темном месте;

Не оставляйте косметику в ванной комнате, чтобы избежать попадания влаги, а также частой смены температур;

Не держите на холоде губную помаду, карандаши для глаз и губ, тональный крем — низкие температуры меняют их структуру. В результате средства плохо ложатся на кожу, и пользоваться ими становится некомфортно;

Не оставляйте косметику на солнце, вблизи источников тепла, таких как радиаторы и лампы накаливания.

Обязательно держите продукт плотно закрытым. Неплотно закрытая упаковка — это не только опасность развития микробов, но и ускорение окислительных процессов, а также изменение текстуры самого продукта.

Срок жизни декоративной косметики

Косметика в заводской герметичной упаковке может храниться до 3 лет. Срок годности всегда указан в маркировке продукта, часто его можно найти на рисунке «баночки с открытой крышкой».

Вопреки разным мнениям, по штрихкоду проверить срок годности не получится, цифры в нем указывают только страну, предприятие и код товара.

Что будет, если не соблюдать условия хранения

Если условия хранения не соблюдались, косметика может испортиться раньше времени. По ряду признаков можно понять, что процесс порчи уже начался: изменяется цвет, консистенция и запах, текстура становится водянистой и неоднородной, а на поверхности появляется прозрачный желтоватый маслянистый слой. Такие продукты будут наноситься на кожу неравномерно и выглядеть неэстетично, также они могут вызывать индивидуальные аллергические реакции.

Когда менять косметическое средство

Тени или помада экстремальных цветов, которыми вы пользуетесь крайне редко и храните по всем правилам, все равно должны быть утилизированы по истечении указанного в маркировке срока годности.

После вскрытия упаковки содержимое необходимо использовать за срок, который зависит от вида продукта. Помаду, например, в среднем после вскрытия рекомендуется использовать около 9 месяцев, пудру — больше года.

Тушь для ресниц лучше менять каждые 4-5 месяцев.

Обратите внимание, что производитель указывает срок годности на упаковке с учетом индивидуального состава своего продукта.