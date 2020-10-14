Законно ли списание денег с карт банками и судебными приставами?

Массовый переход на дистанционное банковское обслуживание порождает очень много вопросов. Кто же на законных основаниях может снять денежные средства с банковских карт?

В органы прокуратуры поступают обращения о законности снятия денежных средств с банковских карт банками, судебными приставами.

Правовые и организационные основы национальной платежной системы, порядок оказания платежных услуг, в том числе осуществления перевода денежных средств, использования электронных средств платежа определяет Федеральный закон от 27.06.2011 N 161-ФЗ «О национальной платежной системе».

Банковские карты относятся к электронным средствам платежа.

Использование электронных средств платежа осуществляется на основании договора об использовании электронного средства платежа, заключенного банком по переводу денежных средств с клиентом.

Оператор по переводу денежных средств обязан информировать клиента о совершении каждой операции с использованием электронного средства платежа путем направления клиенту соответствующего уведомления в порядке, установленном договором с клиентом (ч.4 ст.9 Федерального закона №161-ФЗ.

У банка возникает обязанность вернуть денежные средства, списанные с банковской карты клиента без его согласия, если он не проинформировал клиента о списании. Если клиент был проинформирован банком и вовремя представил уведомление о несогласии, банк обязан возместить суммы, списанные после представления такого уведомления, а в отдельных случаях — списанные до его представления (ч. 12, 13, 15 ст. 9 Федерального закона N 161-ФЗ).

В соответствии с п. 1 ст. 845 ГК РФ денежные средства с банковских карт могут сниматься банками за обслуживание только в том случае, если такое условие указано в договоре банковского счета.

Право списывать с банковской карты денежные средства предоставлено также органам Федеральной службы судебных приставов в соответствии с Федеральным законом от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве».

Согласно ст.70 Федерального закона №229-ФЗ, перечисление денежных средств со счетов должника производится на основании исполнительного документа или постановления судебного пристава-исполнителя без представления в банк или иную кредитную организацию взыскателем или судебным приставом-исполнителем расчетных документов.

Подготовлено помощником прокурора Ухоловского района Еленой Бурмистровой.