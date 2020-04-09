За неделю рязанцы 47 раз пожаловались на некачественную обработку подъездов

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В четверг, 9 апреля, состоялось очередное заседание оперативной группы правительства Рязанской области.

На заседании обсуждалась ситуация по заболеваемости коронавирусом в регионе и меры, направленные на сдерживание распространения инфекции.

В школах продолжается дистанционное обучение. Запрещено гулять в городских парках и скверах.

Продолжается дезинфекция улиц, подъездов, детских и спортивных площадок и общественного транспорта. Обработка ведётся специальным хлорсодержащим раствором слабой концентрации.

С начала недели поступило 47 жалоб на некачественную обработку подъездов или её отсутствие. По всем заявлениям проведены оперативные проверки.