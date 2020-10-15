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Новости РязаниОбщество

Юным рязанцам предлагают получить «Билет в будущее»

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В рамках Всероссийского проекта по ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее», который стартовал 8 июля в нашей стране уже в третий раз, проводится большое количество практических мероприятий различных форм. Региональным оператором проекта на территории Рязанской области в 2020 году является ОГБУ ДПО «Рязанский институт развития образования».

Платформа проекта — https://bilet.worldskills.ru.

В связи с неблагополучной эпидемической ситуацией большая часть мероприятий проводится в режиме онлайн. На данный момент на платформе доступно для записи и участия более 1700 мероприятий в формате онлайн профпроб по всей стране с большим количеством увлекательных компетенций.

Все желающие после прохождения хотя бы одного теста могут записаться на практические мероприятия. Для участия в профессиональной пробе потребуется подтверждение учетной записи ребенка родителем. Для подключения к онлайн профпробе необходимо будет перейти по ссылке, указанной в описании выбранного мероприятия на платформе проекта. Это не просто видеоурок, а интерактивное онлайн-взаимодействие наставника и обучающегося по знакомству и освоению азов разных профессий.

В Рязанской области для проведения практических мероприятий в виде очных и онлайн профессиональных проб определены следующие площадки по компетенциям:

Сварочные технологии — ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники»;

Лабораторный химический анализ — ОГБПОУ «Рязанский колледж электроники»;

Поварское дело — ОГБПОУ «Рязанский многопрофильный колледж»;

Малярные и декоративные работы — ОГБПОУ «Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза В.А. Беглова».

Региональные площадки учебных заведений успешно провели уже 23 онлайн мероприятия, в которых поучаствовали желающие ребята с разных уголков страны. На платформе проекта уже зарегистрировано около 2000 школьников Рязанской области, которые прошли интересные и полезные тесты. Часть из них записались и приняли участие в онлайн мероприятиях на платформе, которые предлагают и проводят площадки всей страны.

Не упустите свой шанс, попробуйте профессию онлайн. Проведите время с пользой, узнайте больше о профессиях и специальностях, чтобы правильно определиться с выбором в будущем. Пройдите увлекательные тесты, чтобы лучше узнать свои способности и интересы. Прими участие в проекте «Билет в будущее» прямо сейчас!

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