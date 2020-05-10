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6 выпускников завершили обучение в военном вузе с золотыми медалями, 97 человек получили дипломы с отличием. Кроме того, среди выпускников были и иностранные офицеры. В общей сложности специальный факультет окончили 58 представителей ближнего и дальнего зарубежья.

Сегодня Выпускники Рязанского училища ВДВ принимают поздравления. К лейтенантам обратились губернатор Николай Любимов, глава администрации Рязани Елена Сорокина, Герой России и выпускник военного вуза Святослав Голубятников.

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