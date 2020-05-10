9 мая в Рязанском десантном училище состоялся 139-й выпуск офицеров. Военный вуз окончили 460 человек. Среди них – 14 девушек.
6 выпускников завершили обучение в военном вузе с золотыми медалями, 97 человек получили дипломы с отличием. Кроме того, среди выпускников были и иностранные офицеры. В общей сложности специальный факультет окончили 58 представителей ближнего и дальнего зарубежья.
Сегодня Выпускники Рязанского училища ВДВ принимают поздравления. К лейтенантам обратились губернатор Николай Любимов, глава администрации Рязани Елена Сорокина, Герой России и выпускник военного вуза Святослав Голубятников.
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