Выпускникам школ Скопинского района вручили аттестаты

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Выпускники 9 и 11 классов школ Скопинского района получили документы об основном среднем и основном общем образовании. Для 136 девятиклассников и 32 одиннадцатиклассников провели торжественную церемонию вручения аттестатов с соблюдением мер предосторожности.

7 из 168 ребят подошли к этому дню с особенными результатами. Софья Захарова и Мария Игнатова из Вослебовской школы, Дарья Асташкина и Светлана Зоткина из Корневской школы, а также Анна Тулина, выпускница Павелецкой школы, получили аттестаты с отличием.

А Екатерина Сбытова из Ильинки и Полина Захарова из Вослебовской школы, помимо аттестатов с отличием, были удостоены медалями «За особые успехи в учении» и отмечены Знаком губернатора Рязанской области.