Всё о личном бренде

В четверг, 22 октября, рязанцев приглашают принять участие в бесплатном онлайн мастер-классе «Социальные сети». Он начнётся в 15.00. Мероприятие организовано при поддержке правительства Рязанской области, Центра «Мой бизнес» Рязанской области и программы «Фабрика предпринимательства».

Темы мастер-класса:

— особенности и отличия соцсетей: аудитория и возможности;

— лучшие инструменты для продвижения;

— как построить личный бренд и монетизировать его;

— стратегия присутствия бренда в соцсетях;

секреты успешных продаж;

— 20 лайфхаков, которые точно нужно применять уже сегодня.

Спикер:

Дарья Канануха — генеральный директор группы компаний «Лица лучших», амбассадор брендов L’oreal, Estee Lauder, Bobbi Brown, Clinique и победительница телевизионного шоу.

В рамках мастер-класса спикер разберет несколько бизнес-аккаунтов или личных страниц и даст рекомендации по продвижению. Для этого нужно выложить пост в свой аккаунт с хештегом #ХочуРазбор22октября.

Регистрация доступна по ссылке.

По всем вопросам: +7 964 159-75-93, Лилия.

Контакты Центра «Мой бизнес»:

Телефон горячей линии: 8 (4912) 971-700

Сайт: https://mb-62.ru/

Инстаграмм-аккаунт: @my_business_62

Вконтакте: https://vk.com/wall-74053372_5370.