Во вторник в Рязани отключат горячую воду на 12 улицах

В Рязани продолжается плановое отключение горячей воды. Сайт горадминистрации опубликовал новые адреса отключения.

Подача горячего водоснабжения с 21 июля по 3 августа будет приостановлено на 12 улицах. Во вторник горячую воду отключат по следующим адресам:

— ул. Каширина, д. 6;

— ул. Первомайский проспект, д. 19 (д/сад №20), д. 17;

— ул. Павлова, д. 28 (д/сад №32), д. 12, д. 46;

— ул. Введенская, д. 86, д. 86 корп. 1;

— ул. Горького, д. 69, д. 80;

— ул. Кольцова, д. 1;

— ул. Ленина, д. 52;

— ул. Пожалостина, д. 14/16, д. 19, д. 36 корп. 2, д. 40, д. 40 стр. 1, д. 42, д. 42а;

— ул. Почтовая, д. 63а;

— ул. Семинарская, д. 19, д. 19 корп. 1, д. 19 корп. 2;

— ул. Сенная, д. 1, д. 18;

— ул. Соборная, д. 15а, д. 20, д. 20а, д. 23.