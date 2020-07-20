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Новости РязаниОбщество

Во вторник в центре Рязани отключат электричество

7info7

Во вторник, 21 июля, на нескольких улицах в центре Рязани отключат электричество. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Причина отключения – ремонтные работы на воздушной линии. Электроэнергии не будет с 09:30 до 16:00 на трёх улицах.

В списке адресов на отключение света значатся ул. Горького, д. 27, д. 29, д. 31, д. 49, ул. Фрунзе, д. 24, д. 24а, ул. Свободы, д. 77, д. 66 стр. 1, д. 70, д. 74б.

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