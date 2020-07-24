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Владимир Никешкин: Настоящий следователь – тот, у которого горят глаза

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25 июля в России отмечают День сотрудника органов следствия Российской Федерации. Накануне праздника корреспондент РИА «7 новостей» встретилась с руководителем следственного управления СК России по Рязанской области Владимиром Никешкиным. Владимир Анатольевич – очень интересный и многогранный, мудрый и талантливый человек. И самое главное: несмотря на серьёзную должность и огромное количество обязанностей, ему удаётся оставаться очень активным и увлечённым человеком. Поэтому обычным канцелярским интервью дело не обошлось. С главным рязанским следователем, генерал-лейтенантом юстиции, наш корреспондент провела целый день и узнала, как ему удаётся совмещать работу и увлечение спортом, какое место в его жизни занимает семья и как закаляется характер настоящего следователя.

Ни дня без спорта

«Каждый день я просыпаюсь в 5.30, – рассказывает Владимир Никешкин. – Затем выхожу на пробежку в парк. Для беговых занятий у меня есть утяжелители для рук, каждый по 2,5 кг. А ещё иногда занимаюсь ходьбой со скандинавскими палками, но всё-таки бег мне нравится больше.»

Каждый день главный следователь Рязанской области пробегает 10-15 км. И неважно, какая погода на улице: дождь или слякоть, снегопад или сильная жара. Погодные условия нисколько не влияют на ежедневный тренировочный график. Владимир Никешкин признаётся: в таком темпе живёт всю свою жизнь. Любовь к бегу появилась ещё в школьные годы. В какой-то момент утренние и вечерние физические нагрузки просто-напросто вошли в привычку.

«В юности я занимался различными видами спорта. Например, очень любил боксировать. К сожалению, там, где прошло моё детство, не было секции бокса. Но я вышел из положения и всё-таки нашёл способ тренировать кулаки, рассказывает Владимир Анатольевич. – Набирал в мешок мокрый опил и выносил на мороз. Мешок замерзал и становился твёрдым. Его я и колотил. Каждый раз это было очень нелегко делать, но я преодолевал себя и наработал в итоге очень достойный удар!»

Есть у главного следователя Рязанской области ещё одно, можно сказать, экстремальное увлечение – обливание ледяной водой. Хотя для Владимира Никешкина это нечто большее, чем просто привычная процедура. С особым упоением он рассказывает: выносишь ведро воды на улицу, вода застывает, слегка поколотишь образовавшийся сверху ледок, а потом эту воду – на себя.

«Эти ощущения незабываемые, это – ощущения счастья, — признаётся Владимир Анатольевич. — Во-первых, обливание холодной водой помогает укреплять сосуды. Во-вторых, это тренировка воли. Очень сложно и очень  страшно в мороз выйти на улицу и вылить на себя холодную воду. Каждый раз, когда это происходит, в голове снова и снова появляется мысль: ты победил себя. Победил себя и свои слабости! Это воспитывает характер.»

Кто он – настоящий следователь?

Каким должен быть настоящий следователь? На этот вопрос Владимир Анатольевич уверенно отвечает: следователь должен быть здоровым человеком. И здесь имеется виду здоровье не только физическое, но и нравственное.

Работа следователя без здоровья никуда. Иногда приходится работать и днём, и ночью. Бывает, что служба «забирает» сутки напролёт из жизни. Вынести такое напряжение сложно, если организм слаб. Именно поэтому главный рязанский следователь как можно больше времени старается посвящать спорту. И его подчинённые берут с него пример. В свободное от работы время вместе с руководителем рязанские следователи играют в волейбол.

«Мне хочется сказать, что и нравственное здоровье не менее важно. Нравственное здоровье – это способность принимать серьёзные решения, брать на себя ответственность, поступать правильно и честно. Профессионализм, выращенный без нравственности, не только бесполезен, но и очень опасен. Считаю, что это важные слова, которые стоит взять за основу тому, кто хочет быть следователем, — считает Владимир Никешкин.   Порядочность, понятие  чести – это то, что не позволит предать интересы службы.»

Конечно же, упомянул Владимир Анатольевич знание нормативно-правовых актов. Отлично разбираться в законах должен каждый следователь. Вообще, если сложить все знания следователя воедино, ему можно давать степень доктора юридических наук. Так много нужно знать, чтобы успешно справляться с работой.

«А ещё настоящий следователь – тот, у которого горят глаза. Я часто смотрю на молодых ребят, которые вступают в наши ряды. И по их глазам сразу можно понять, у кого всё получится. Взгляд выдаёт желание трудиться и помогать людям, взгляд демонстрирует увлечённость и способность честно работать».

Много уникальных дел

С утра переступив порог следственного управления, Владимир Анатольевич сразу же принимается за решение рабочих вопросов. Сначала нужно выслушать доклад криминалиста о ситуации за прошедшие сутки, затем – доклад дежурного следователя. Потом – «текучка»: приём обращений, оперативные совещания, постановка задач, рассмотрение дел вместе со следователями.

«Каждый раз ухожу с работы по-разному. Иногда удаётся освободиться около 7 вечера, иногда выхожу из здания управления намного позже, признаётся Владимир Анатольевич. – Часто беру документы на дом. Перед сном успеваю изучить и подписать некоторые бумаги.»

Владимир Анатольевич вспоминает расследование дела, которое за всё время службы в следственных органах запомнилось ему больше всего.

«Вообще, интересных дел было очень много. Если собрать их в одно издание, оно точно получится многотомным. Но однажды произошло совершенно невероятное событие. В отношении слепоглухонемной женщины было совершено тяжкое преступление. Преступник скрылся, а нам предстояло идентифицировать его личность и отыскать этого мужчину. Это казалось невозможным: фоторобот мы составить не могли, но портрет его был необходим.

Оказалось, что в момент жуткого деяния пострадавшая прикоснулась к лицу злоумышленника. У женщины была очень мощная тактильная память. Она запомнила черты лица насильника.

«Мы сделали реконструкцию образа преступника на гипсе. Когда злоумышленника нашли, ему показали макет лица. Он был в шоке и так и не понял, как следователям вместе с пострадавшей удалось почти безошибочно воссоздать его черты».

Вспоминает Владимир Анатольевич и всё то, что, по его мнению, повлияло на его профессиональное становление. Это и 3 года и 17 дней службы во флоте, и тяжёлые полгода между армией и первой стипендией в вузе, когда приходилось и подрабатывать и грузчиком, и дворником, и могилы копать, и таскать туши на мясокомбинате, чтобы заработать на жизнь.

«И всё-таки если бы не было службы в армии, сложной работы – не было бы меня сегодняшнего. Молодость дала мне много жизненных знаний, трудности воспитали меня как личность. Тогда-то я и понял, что один человек в поле – не воин. Чтобы достичь успеха, нужно уметь работать в команде. На этих принципах стараюсь строить работу в нашем рязанском следственном управлении».

О вдохновляющих книгах и близких людях

Владимир Анатольевич рассказывает: всегда старается перед сном выкроить 30-40 минут на чтение. Предпочитает периодику, детективы, художественную литературу.

«Последнее из прочитанного, что меня удивило и вдохновило, это книга «Богом данная: схимонахиня Феодосия из Скопина». Удивляюсь тому, что в Рязани о ней многие не знают. А это действительно уникальный человек с удивительной судьбой. При жизни она творила чудеса! Прочитав историю об этой женщине, многие поверят в Бога.»

Книгу о схимонахини Феодосии главному следователю Рязанской области подарила жительница Скопинского района. С женщиной он познакомился на личном приёме граждан в Скопине. Поразила Владимира Анатольевича нелёгкая судьба рязанки: она стала опекуном для своих внучков, подняла детей на ноги. Сейчас очень хочет, чтобы дети связали свою жизнь со службой в Следственном комитете. Региональное следственное управление во главе с Владимиром Никешкиным помогает семье осуществить их мечту.

«Выезды в область помогают познакомиться с рязанским краем, увидеть интересные места. Просто так взять и выехать куда-то в выходные бывает очень трудно: много работы. А выездные приёмы помогают совместить приятное с полезными. И с людьми встречаюсь, и регион изучаю. За полтора года удалось много где побывать».

Семья Владимира Анатольевича осталась на родине, в Удмуртии. Там у него подрастают внуки. И, несмотря на расстояние и нечастые его визиты домой, ребята берут пример со своего активного дедушки. Спорт занимает важное место в их жизни. Они также любят бегать, увлекаются футболом, волейболом, лыжами и другими дисциплинами. За активный образ жизни – вся семья Владимира Анатольевича. Дочь и зять однажды присоединились к тренировкам на улице, и теперь семейные занятия спортом занимают важную часть их жизни. Не уступает в активности своим домочадцам и жена главного рязанского следователя. Свежими овощами и фруктами с личного дачного участка она регулярно радует близких.

«Конечно, скучаю по семье. Моя жена – прекрасный учитель, воспитавший плеяду талантливых учеников. Дочь – умница. Успешно работает в банковской сфере. Зять прошёл огонь, воду и медные трубы, как говорится. Был на боевой службе на Кавказе, работал в системе правоохранительных органов. Сейчас он – майор Росгвардии. Успехами радуют и внуки: оба разносторонние, спортивные, думаю, хорошие парни из них вырастут! Эти люди для меня – главная поддержка и опора. Когда в жизни есть крепкая и любящая семья, по плечу любые преграды и сложности».

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