В выходные рязанские полицейские поймали 34 пьяных водителя

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В минувшие выходные сотрудники ГИБДД провели рейды на дорогах Рязанской области. Результаты рейдов опубликованы на сайте регионального УМВД.

Так, рязанские полицейские поймали 34 водителя, которые находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения. Шесть из них отказались проходить медосвидетельствование. Пять человек сели за руль «под градусом» повторно. Теперь им грозит уголовное наказание.

Привлекли внимание полицейских владельцы автомобилей с тонировкой на стёклах. Таких правоохранители остановили 182 человека. 9 водителей управляли автомобилями без водительского удостоверения, 11 человек перевозили детей с нарушениями.

Кроме того, сотрудники ГИБДД привлекли в ответственности 20 водителей мотоциклов и выявили ряд нарушений ПДД различными участниками движения.