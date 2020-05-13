В Скопинском районе ремонтируют ограждение детского сада

В рабочем посёлке Побединка обновляют и ремонтируют ограждение местного детского сада. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Скопинского района.
Реконструкция ограждения по периметру учреждения производится быстро и качественно. По словам заведующей Побединского МДОУ Надежды Селиной, работы будут выполнены в рамках установленных сроков.
Ремонт осуществляется в рамках государственной программы Рязанской области « Развитие образования и молодежной политики» и подпрограммы « Безопасность образовательных учреждений на 2020-2022гг.» муниципальной программы « Развитие муниципального образования — Скопинский муниципальный район 2020 -2022гг.»
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