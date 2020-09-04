Пятница, 4 сентября, 2020
21.2 C
Рязань
Что хотите найти?
Поиск по сайту
Новости РязаниОбщество

В Скопинском районе почтили память жертв теракта в Беслане

7info7

3 сентября в школах Скопинского района прошли классные часы, на которых ученикам рассказали о трагедии, произошедшей 16 лет назад в Беслане.

Память жертв теракта ребята почтили минутой молчания. О Беслане школьникам рассказали их учителя. Свои рассказы педагоги проиллюстрировали подлинными фото и видео, которые передают всю боль и страх, которые выпали на долю жителей Беслана.

Памятная дата 3 сентября была установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане. Тогда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибли около 400 человек, среди них более 180 детей.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Рязани прошла конференция Ночной Хоккейной Лиги в Рязанской области

Новости Рязани
В четверг, 3 сентября, прошла конференция Ночной Хоккейной Лиги в Рязанской области, посвященная подведению итогов 9 сезона и старту юбилейного, 10 Фестиваля.
Узнать больше

В Рязани после вмешательства прокуратуры выплатили долги по зарплате работникам «Рязаньвеста»

Новости Рязани
В Рязани после вмешательства прокуратуры Советского района были погашены долги по зарплате работникам ООО «Рязаньвест». Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.
Узнать больше

В День окончания Второй мировой войны в Скопинском районе прошли памятные мероприятия

Новости Рязани
3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, во всех образовательных учреждениях Скопинского района прошли мероприятия, направленные на патриотическое воспитание подрастающего поколения....
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Instagram-обзор «И снова 3 сентября»

Культура
Сегодня только ленивый не пропиарился  на песне Игоря Николаева и Игоря Крутого «3 сентября», впервые прозвучавшей в эфирах 27 лет назад.  У главного исполнителя шлягера...
Узнать больше

Михаил Ефремов сделал заявление в суде

Новости мира
– У меня заявление. Ваша честь, я признаю свою вину, – цитируют его слова СМИ.
Узнать больше

Депутат Госдумы провёл одиночный пикет в Рязани

Новости Рязани
В среду, 2 сентября, на улице Почтовой в Рязани был замечен российский политик Дмитрий Ионин. В руках у депутата Государственной Думы был...
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

Люди – в приоритете. «Единая Россия» задаёт новый вектор развития Рязанской области

Акценты
13 сентября состоятся выборы в Рязанскую областную Думу. Накануне голосования, 2 сентября, региональное отделение партии «Единая Россия» на 32-й конференции приняло предвыборную...
Узнать больше

Как распознать хороший мед на ярмарке и в магазине?

Акценты
Сегодня ассортимент меда своим многообразием не радует покупателей, а вызывает у них недоумение. Ведь одно дело – традиционная сортировка по медоносным растениям...
Узнать больше

Александр Шевырев: Сделан важный шаг к социальной справедливости в зарплате бюджетников

Акценты
Первый заместитель председателя Рязанской областной Думы, член президиума регионального политсовета «ЕДИНОЙ РОССИИ» рассказал о законопроекте, меняющем принцип формирования зарплат, которые работают в...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+