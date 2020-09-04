В Скопинском районе почтили память жертв теракта в Беслане

3 сентября в школах Скопинского района прошли классные часы, на которых ученикам рассказали о трагедии, произошедшей 16 лет назад в Беслане.

Память жертв теракта ребята почтили минутой молчания. О Беслане школьникам рассказали их учителя. Свои рассказы педагоги проиллюстрировали подлинными фото и видео, которые передают всю боль и страх, которые выпали на долю жителей Беслана.

Памятная дата 3 сентября была установлена в 2005 году федеральным законом «О днях воинской славы России» и связана с трагическими событиями в Беслане. Тогда боевики захватили одну из городских школ. В результате теракта в школе № 1 погибли около 400 человек, среди них более 180 детей.