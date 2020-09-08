В Скопинском районе открывается «Точка роста»

На базе Секиринской школы в Скопинском районе открывается центр образования «Точка роста». В помещении будущего центра уде завершили ремонт.

«Точке роста» дети будут получать дополнительные знания по информатике, ОБЖ и технологии. Для занятий закупили тренажёры, манекены, набор имитаторов травм, аптечки, 3D принтер, шлем виртуальной реальности, фотоаппараты, телефоны, микрофон и 10 ноутбуков.

— Дополнительное образование будет в трех направлениях и разделено по возрастным группам,- сказала заведующий Секиринской ООШ Елена Косырева.

Современные информационные технологии, средства обучения, учебное оборудование, высокоскоростной интернет и другие ресурсы послужат повышению качества и доступности образования школьников и помогут закрепить знания в области основных школьных предметов у учащихся с 1 по 11 классы.







