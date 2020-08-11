В Скопинском районе местным жителям напомнили, как избежать пожаров

В Скопинском районе проводится профилактическая работа по предупреждению пожаров. Как считает инструктор Скопинского ВДПО Николай Улитин, многих проблем люди могут избежать, придерживаясь несложных, но эффективных правил.

Очередной подворный обход был проведен в рабочем поселке Павелец. В рамках него местным жителям напомнили основные правила предупреждения пожаров. Такие мероприятия носят системный характер и проводятся во всех населенных пунктах Скопинского района.

— Такие обходы проводятся ежегодно по запланированному плану, они особенно необходимы в период наступления жаркой погоды, — отметил Николай Никитович, инструктор Скопинского ВДПО.