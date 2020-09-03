В скопинских школах прошли уроки здоровья

2 сентября во всех школах Скопинского района прошли уроки здоровья. Занятия состоялись в рамках Всероссийского открытого урока «Будь здоров», направленного на привлечение внимания школьников к здоровому образу жизни. В открытом уроке котором принял участие Сергей Кравцов, министр просвещения РФ.

Затем учителя рассказали ребятам о мерах профилактики ОРВИ и COVID-19, подробно остановившись на правилах мытья и дезинфекции рук. На уроках также поговорили о необходимости надевать маски в общественных местах.

Школьники составили для себя примерный режим дня, обсудили особенности здорового питания и отдыха. Затем они посмотрели мультипликационный фильм, посвящённый иммунизации населения. В некоторых образовательных учреждениях к урокам присоединились медицинские работники.