В Скопине сельхозработникам напомнили противопожарные правила

Сотрудники Скопинского ВДПО был провели противопожарный инструктаж с работниками сельхозпредприятия горловского отделения СПК «Полянской птицефабрики», задействованных в уборке урожая.

Инструктор Скопинского ВДПО Николай Улитин напомнил собравшимся основные правила предупреждения пожаров, рассказал о средствах пожаротушения и правилах вызова пожарной охраны. В этот день был проведен практикум по использованию первичных средств пожаротушения, их назначения, устройства и принципа действия. В ходе занятия сотрудникам сельхозпредприятия была поставлена задача — ликвидировать с помощью огнетушителя искусственно созданный очаг возгорания, с которой они успешно справились.

— Такие занятия очень важны для обеспечения пожарной безопасности, так как помогают выработать правила поведения сотрудников при возникновении чрезвычайных ситуаций, — отметил инструктор ВДПО Николай Улитин.