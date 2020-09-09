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Новости РязаниОбщество

В школе Скопинского района заменят отопительные котлы

7info7

Одной из основных задач, стоящих ежегодно перед администрацией Скопинского района, является качественная подготовка к предстоящему отопительному сезону всех объектов теплоснабжения: котельных, тепловых сетей, всевозможного технологического оборудования. Благодаря слаженной работе всех структур отопительный сезон начнется без проблем и в срок.

В рамках подготовки к отопительному сезону, в образовательном учреждении Скопинского района – Мало-Шелемишевской школе  проходит замена двух отопительных котлов.

– Сейчас готовится оборудование, производится монтаж и опрессовка с последующими пусконаладочными работами, – пояснил начальник ОКСа Александр Поляков.

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