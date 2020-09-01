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Новости РязаниОбщество

В школах Скопинского района прошли торжественные линейки

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1 сентября для 138 первоклассников Скопинского района прошли торжественные праздничные линейки, посвящённые Дню знаний. В связи с ограничениями на проведение массовых мероприятий на празднике присутствовали только родители, педагоги и первоклассники. Соблюдались все требования Роспотребнадзора. Гости торжества находились на дистанции друг от друга, использовались средства индивидуальной защиты. На входе в школу посетителям измеряли температуру тела и обрабатывали руки антисептиком.

На торжественной линейке в честь Дня знаний в селе Ильинка выступил глава скопинской администрации Александр Боков.

-От всей души поздравляю вас, — обратился он к присутсвующим. — Начиная с сегодняшнего дня, вы будете постигать все новые и новые вершины. Я желаю вам легкой дороги по стране знаний.

 После чего для одиннадцати первоклашек Ильинской школы прозвенел их первый звонок, и они отправились со своим учителем Татьяной Деминой в класс, где для них был проведен первый урок, посвященный теме здоровья.

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