В Шацком районе отремонтировали два участка дороги, сообщает сайт регионального правительства.

Ремонт удалось осуществить в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Первый участок – дорога Польное – Конобеево – Завидное – Кремись. Она находилась в аварийном состоянии. Длина дороги превышает 1 км. Работы выполнены в соответствии с графиком. Там установили 31 дорожный знак и новую остановку.

Другой участок – дорога от трассы М-5 до села Польное Ялтуново. Ремонт на этом участке находится на завершающей стадии.

Всего в региональный перечень нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2020 год включены 184 объекта. Среди них 110– на автодорогах регионального значения, 74 – местного.