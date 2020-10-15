В семье рязанского родственника Аллы Пугачёвой родился ребёнок

В семье племянника Аллы Пугачёвой Владислава, который проживает в Рязанской области, родился ребёнок. Об этом сообщили СМИ 15 октября.

Уже известно, что девочка появилась на свет раньше срока. Она родилась в августе. О её рождении Примадонне отечественной эстрады не рассказывали.

Известно, что племянник Пугачёвой не претендует на материальную помощь от певицы. Ребёнка он намерен обеспечивать сам. Кроме того, сообщается, что у Владислава есть ребёнок от первого брака. Из-за вредных привычек своего родственника Пугачёва забрала ребёнка из семьи и оформила над ним опекунство. Мальчика воспитывает водитель певицы.