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Новости РязаниОбщество

В селе Кипчаково Кораблинского района идет строительство Дома культуры

7info

В среду, 9 сентября, депутат Госдумы от Рязанской области Елена Митина оценила ход строительства Дома культуры в селе Кипчаково Кораблинского района, который возводится в рамках реализации национального проекта «Культура». Его стоимость – около 40 млн. руб.

В Доме культуры будут оборудованы актовый зал, библиотека, спортивный зал, кабинеты для занятий творческих коллективов. Территорию вокруг учреждения культуры также благоустроят – здесь будут установлены светильники, лавочки, урны, заасфальтированы тротуарные дорожки, посажены кустарники и деревья.

Глава районной администрации Нина Объедкова рассказала, что на следующей неделе пройдет совещание, где будут конкретизированы сроки выполнения тех видов работ, которые еще остались.

– Сдача объекта намечена на ноябрь текущего года. Подрядчик у нас хороший, силы и средства на завершение объекта в установленные сроки у него есть.

В свою очередь Елена Митина подчеркнула, что строительство идет хорошими темпами, претензий к работе подрядчика пока нет, и есть уверенность в том, что объект будет сдан в срок.

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