В селе Чулково Скопинского района ремонтируют дорогу

В селе Чулково Скопинского района в рамках региональной программы «Дорожное хозяйство и транспорт» ремонтируют автомобильную дорогу общего пользования на улице Нижние Однодворцы. Стоимость работ составляет 2,5 млн. рублей.

Дорога протяженностью 675 м будет сделана из щебня. Сейчас на место ремонта завозят песок, одновременно проходит нарезка «корыта».

На следующем этапе мы проведём уплотнение и укладка щебня,- сказал Александр Поляков, начальник ОКСа и архитектуры администрации муниципалитета.