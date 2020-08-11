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Новости РязаниОбщество

В селе Чулково Скопинского района ремонтируют дорогу

7info7

В селе Чулково Скопинского района в рамках региональной программы «Дорожное хозяйство и транспорт» ремонтируют автомобильную дорогу общего пользования на улице Нижние Однодворцы. Стоимость работ составляет 2,5 млн. рублей.

Дорога протяженностью 675 м будет сделана из щебня. Сейчас на место ремонта завозят песок, одновременно проходит нарезка «корыта».

На следующем этапе мы проведём уплотнение и укладка щебня,- сказал Александр Поляков, начальник ОКСа  и архитектуры администрации муниципалитета.

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