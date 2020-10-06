В Сараевской школе класс отправили на «дистанционку» из-за коронавируса

В Сараевской школе один из классов перевели на дистанционное обучение. Об этом пишет сайт издательства «Пресса».

Ситуацию прокомментировала директор школы Татьяна Клейменова. Оказалось, что у одной из учениц выявили COVID-19. Тест на коронавирус девочка сдала в больнице. Он дал положительный результат.

Из-за заражения школьницы коронавирусной инфекцией с 6 октября в классе проводятся противоэпидемические мероприятия. Школьников перевели на дистанционное обучение. Их родителям напомнили о рекомендациях Роспотребнадзора.