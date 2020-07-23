В Рязанской области зарегистрировано 6024 случая заболевания коронавирусом

-

Оперативная рабочей группы Правительства Рязанской области обновила данные о заражении вирусом COVID-19 в условиях мировой пандемии.

Согласно данным на 8.30 23 июля 2020 года в регионе зарегистрировано 6024 случая заболевания коронавирусной инфекцией.

В настоящий момент времени 34 положительных теста по результатам первичных исследований находятся на подтверждении регионального Минздрава.

Из стран, в которых в настоящее время неблагополучная ситуация по коронавирусной инфекции, прибыло 16487 граждан.

Под наблюдением медиков находится 2064 человек. 14423 гражданина его уже прошли, они обследованы и здоровы.