Число заболевших коронавирусом в Рязанской области достигло 4943

-

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией установлены в Рязанской области. По информации региональной опергруппы, 24 июня выявлено 43 случая инфицирования COVID-19.

С момента объявления пандемии коронавирус выявлен у 4943 рязанцев. Кроме того, 41 человек сдали положительные тесты. На данный момент они направлены в лабораторию на подтверждение.

Вместе с условно заражёнными под контролем медицинских работников находятся почти 5 тысяч граждан.