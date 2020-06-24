Среда, 24 июня, 2020
22 C
Рязань
type here...
Поиск по сайту

Число заболевших коронавирусом в Рязанской области достигло 4943

7info7
-

Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией установлены в Рязанской области. По информации региональной опергруппы, 24 июня выявлено 43 случая инфицирования COVID-19.

С момента объявления пандемии коронавирус выявлен у 4943 рязанцев. Кроме того, 41 человек сдали положительные тесты. На данный момент они направлены в лабораторию на подтверждение.

Вместе с условно заражёнными под контролем медицинских работников находятся почти 5 тысяч граждан.

Читайте наши новости, где удобно! Подписывайтесь: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram
‡агрузка...
Комментарии для сайта Cackle

НОВОСТИ РЯЗАНИ

В Ухоловском районе в ДТП погиб человек

Новости Рязани
В среду, 23 июня, недалеко от села Ясенюк Ухоловского района произошло смертельное ДТП. В аварии погиб водитель иномарки. Мужчина...
Узнать больше

После ночи с мужчиной рязанка проснулась без денег

Новости Рязани
Жительница Рязанской области лишилась ста тысяч рублей после ночи, проведённой в одной квартире с мужчиной из Подмосковья. Об инцидента рассказали в региональной...
Узнать больше

Число заболевших коронавирусом в Рязанской области достигло 4943

Новости Рязани
Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией установлены в Рязанской области. По информации региональной опергруппы, 24 июня выявлено 43 случая инфицирования COVID-19.
Узнать больше

ТОП НОВОСТЬ

Вечером в среду в Рязани перекроют движение

Новости Рязани
Вечером 24 июня в центре Рязани перекроют движение. На площади Победы будут встречать курсантов РГВВДКУ имени В. Ф. Маргелова, вернувшихся с парада...
Узнать больше

Жители Рязани сфотографировали двойную радугу

Новости Рязани
Над Рязанью появилась двойная радуга. Об этом РИА "7 новостей" сообщили в paprico.ru. Необычная радуга порадовала своим появлением рязанцев...
Узнать больше

Новости Рязани сегодня: 23 июня

Новости Рязани
Представляем вам обзор новостей за 23 июня. В Рязанской области выявлено ещё 45 случаев заражения коронавирусом.
Узнать больше

АКЦЕНТЫ

5 фильмов про Олимпиаду и олимпийских спортсменов

Акценты
23 июня — Международный олимпийский день. В связи с этим предлагаем вам подборку фильмов про Олимпиаду и олимпийских спортсменов. К сожалению, в...
Узнать больше

Дог-йога, или Как заниматься спортом вместе с собакой

Акценты
В условиях самоизоляции многие жалуются, что набрали лишний вес и не имели возможности для активных прогулок и занятий спортом. Но сейчас, когда...
Узнать больше

Как похудеть на окрошке

Акценты
Самый известный холодный летний суп и чувство голода утолит, и от лишних килограммов избавит. Каким ингредиентам отдавать предпочтение тем, кто следит за...
Узнать больше

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2020. Телефоны: +7 (920) 639-91-05, +7 (910) 617-84-89. Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru. Техподдержка: adm@7info.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г. Время работы: 24/7

Связь с редакцией: info@7info.ru

16+