В Рязанской области восстановили движение по трассе «Каспий»

Восстановлено движение по трассе М-6 в Рязанской области. Такую информацию в четверг, 8 октября, передало Минобороны.

Накануне федеральную трассу «Каспий» перекрыли из-за пожара и взрывов в воинской части посёлка Желтухинский. Автомобильное движение по М-6 удалось восстановить за ночь. При этом отметим: движение ЖД-поездов через Скопинский район не приостонавливали.

В связи с ЧП на складе с боеприпасами в Рязанской области ввели режим ЧС. Проверку случившегося проводит Прокуратура. В Следственном Комитете уже возбудили уголовное дело.