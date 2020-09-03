В Рязанской области стартовала подписная кампания на 1 полугодие 2021 года

1 сентября началась подписная кампания на периодические печатные издания на первое полугодие 2021 года. В почтовых отделениях Рязани и Рязанской области, а также в мобильном приложении и на сайте компании доступно оформление подписки на 5000 изданий.
В онлайн-каталоге Почты России общественно-политические, развлекательные и узкоспециализированные газеты и журналы. Нужное издание можно найти по названию, в алфавитном указателе, в прессе по темам, введя в поисковую строку подписной индекс журнала или газеты. На главной странице размещены тематические подборки с самыми популярными СМИ. Почта России доставляет издания во все регионы нашей страны, а оформить подписку онлайн, например, в подарок можно из любой точки мира.
Ежегодно увеличивается число журналов и газет, оформленных в рамках федеральной благотворительной программы «Дерево Добра».
По условиям программы каждый желающий может оформить подписку на любое издание в адрес выбранного социального учреждения – конкретного детского дома, дома-интерната, дома для ветеранов и престарелых Рязани и Рязанской области. Принять участие в акции можно в мобильном приложении и на сайте, а также во всех почтовых отделениях региона.