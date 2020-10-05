В Рязанской области стартовала Ночная хоккейная лига

В субботу, 3 октября, в ЛДС «Десант» прошла торжественная церемония открытия регионального этапа X Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд в Рязанской области (Ночная хоккейная лига).

В этом году стартовал юбилейный 10-й сезон, в котором играет два дивизиона: «Лига Надежды» и «Любитель 40+» – 30 команд и около 700 рязанских хоккеситов-любителей. Первый календарный матч дивизиона «Любитель 40+» прошел между командами «Шкода-Рязань» и «Рельеф-Центр». Игра закончилась со счетом 2:1 в пользу «Шкоды-Рязань».

– В декабре мы будем отмечать 9 лет, как создана НХЛ. Рязанская область принимала участие с самого первого сезона. С того времени идет развитие, и уменьшения по количеству участников нет. Времена сейчас непростые, вносятся корректировки в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, но НХЛ к этому готова, – отметил заместитель директора Фонда НХЛ России Сергей Пилюгин.

По словам заместителя министра физической культуры и спорта Рязанской области Игоря Мишина и начальника управления по физической культуре и массовому спорту администрации Рязани Кирилл Сосунова, с развитием НХЛ эта доля рязанцев увеличивается: с каждым годом все больше физкультурников, которые играют в хоккей.

На протяжении всего существования лиги в регионе, ею руководит депутат рязанской городской думы, Президент ГК «Автоимпорт» Олег Смирнов. Он принял участие в 8 гала-матчах НХЛ, во время которых выходил на лед совместно с Президентом России Владимиром Путиным, а также неоднократно признавался лучшим региональным представителем лиги в стране. Он отметил, что «Главное нововведение этого сезона – теперь региональный этап будет называться региональным Чемпионатом. Статус повышен. Очень хотелось бы провести Чемпионат 18+ в таком же виде, как сейчас проходит 40+. Сейчас мы над этим работаем».

Первая игра 10 сезона состоялась между командами «Шкода-Рязань» и «Рельеф-Центр». Мощная поддержка болельщиков у обеих команд позволила создать на матче особую атмосферу, мотивирующую хоккеистов показать отличную игру. Счет на 9 минуте встречи открыл как раз «Рельеф-центр». Шайбу в ворота забросил Сергей Прудников. Сравнять счет Шкоде удалось спустя 15 минут, и еще через столько же повторить удачную атаку и забить соперникам еще одну шайбу. В итоге 2:1 в пользу Шкоды.

Игры НХЛ будут проходить на четырех ледовых площадках региона и продлятся до конца марта. Победители обоих дивизионов отправятся защищать честь региона на Финале фестиваля, который пройдет в начале мая в г. Сочи.