В Рязанской области сменился военный комиссар

12 октября новый военный комиссар Рязанской области Олег Серкез вступает в должность. 9 октября он встретился с главой региона Николаем Любимовым, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Нового военного комиссара Любимову представил главный федеральный инспектор по Рязанской области Михаил Максимов. Он отметил, что военный комиссариат выполняет важные задачи: подбирает кадры для армии, готовит молодых людей к службе.

Олег Серкез отметил, что Рязанская область – не чужой для него регион.

Я призывался в свое время из Скопина, в регионе живут мои родители. Приложим все усилия, чтобы достойно выполнить поставленные задачи, обеспечить качественную совместную работу, – сказал он.

В свою очередь Николай Любимов отметил, что деятельность рязанского военкомата всегда была качественной. Он выразил надежду, что хорошие показатели удастся сохранить и в дальнейшем.

Работа ведется очень профессионально, и за это огромное спасибо. Мы никогда не краснели за результаты призывных кампаний в регионе, мобилизационной деятельности.