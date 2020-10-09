В Рязанской области сменился военный комиссар

12 октября новый военный комиссар Рязанской области Олег Серкез вступает в должность. 9 октября он встретился с главой региона Николаем Любимовым, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Нового военного комиссара Любимову представил главный федеральный инспектор по Рязанской области Михаил Максимов. Он отметил, что военный комиссариат выполняет важные задачи: подбирает кадры для армии, готовит молодых людей к службе.
Олег Серкез отметил, что Рязанская область – не чужой для него регион.
В свою очередь Николай Любимов отметил, что деятельность рязанского военкомата всегда была качественной. Он выразил надежду, что хорошие показатели удастся сохранить и в дальнейшем.