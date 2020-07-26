В Рязанской области пропал пенсионер

В Рязанской области разыскивают 79-летнего Владимира Александровича Михалёва. Поиски объявили волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Мужчина пропал в Спас-Клепиках. 24 июля он вышел из дома, с тех пор его местонахождение неизвестно.

Рост пенсионера – 160 см. Мужчина нормального телосложения, лысый, у него серые глаза.

Владимир Михалёв был одет в чёрную шапку, серую кофту, серые штаны и чёрные резиновые тапочки. Уточняется, что мужчина может нуждаться в медицинской помощи и страдать от возможной потери памяти.