В Рязанской области коронавирус подозревают ещё у одного ребёнка

Региональная опергруппа обновила информацию о распространении коронавируса в Рязанской области.

На сегодняшний день диагноз COVID-19 медики поставили 538 детям. Ещё у одного ребёнка коронавирус только подозревают.

Всего на подтверждении у регионального минздава находятся 28 положительных тестов. С начала пандемии новой коронавирусной инфекцией в регионе заразились 6155 человек.

Наибольшее количество заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет (2474 человека).