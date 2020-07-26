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Новости РязаниОбщество

В Рязанской области коронавирус подозревают ещё у одного ребёнка

7info7
Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay

Региональная опергруппа обновила информацию о распространении коронавируса в Рязанской области.

На сегодняшний день диагноз COVID-19 медики поставили 538 детям. Ещё у одного ребёнка коронавирус только подозревают.

Всего на подтверждении у регионального минздава находятся 28 положительных тестов. С начала пандемии новой коронавирусной инфекцией в регионе заразились 6155 человек.

Наибольшее количество заболевших в возрастной группе от 46 до 64 лет (2474 человека).

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