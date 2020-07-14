В Рязанской области ищут пенсионерку, уехавшую за ягодами

В Рязанской области пропала 87-летняя пенсионерка Валентина Васильевна Соболева. Волонтёры отряда Liza Alert сообщают, что женщина отправилась за ягодами в лес и не вернулась.

Волонтёрам известно направление, в котором могла отправиться пенсионерка, и возможная точка её прибытия. Это посёлок Рябиновка Клепиковского района. При этом поисковики отмечают: у пенсионерки плохой слух и проблемы со здоровьем.

Последний раз Валентину Васильевну Соболеву видела на Приокском автовокзале 8 июля. Есть фотография с камер видеонаблюдения. Женщина была в красной куртке и тёмных штанах. С собой у неё был рюкзак.

Всех, кто что-либо знает о месте нахождения рязанки, волонтёры Liza Alert просят оказать помощь в её поисках.