В Рязанской области ещё 27 человек заболели коронавирусом

В Рязанской области ещё у 27 человек выявлен коронавирус. Об этом 11 августа сообщила региональная опергруппа.

Диагноз COVID-19 с начала пандемии подтвердился у 6597 рязанцев. Ещё 28 положительных тестов на коронавирусную инфекцию находятся на проверке в Минздраве Рязанской области.

Мероприятия, необходимые для предотвращения распространения коронавирусной инфекции, осуществляются в полном объеме, — говорится в сообщении.