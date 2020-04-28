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В Рязанской области циркулируют вирусы негриппозной этиологии

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Случаи гриппа в Рязанской области на прошлой неделе не регистрировались. В то же время в регионе продолжают циркулировать вирусы негриппозной этиологии – аденовирусы, РС-вирусы. Об этом сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора. 

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Рязанской области ниже эпидпорога на 66,7%. В Рязани – на 67,4%. Число заболевших детей снизилось, их доля в общей заболеваемости составляет 37,9%.

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