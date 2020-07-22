В Рязанской области 23 выпускника сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

Стали известны результаты самого массового ЕГЭ – ЕГЭ по русскому языку. Его сдавали более 4 тысяч рязанских выпускников, сообщает пресс-служба регионального Минобра.

В Рязанской области 23 человека сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов. Один из стобалльников, выпускник касимовской школы №1 Кирилл Узоров, показал высокие результаты сразу по двум дисциплинам. Он получил высший балл по русскому языку и информатике и ИКТ.

Напомним, ранее стали известны результаты ЕГЭ по литературе, географии, информатике.