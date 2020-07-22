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Новости РязаниОбщество

В Рязанской области 23 выпускника сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов

7info7

Стали известны результаты самого массового ЕГЭ – ЕГЭ по русскому языку. Его сдавали более 4 тысяч рязанских выпускников, сообщает пресс-служба регионального Минобра.

В Рязанской области 23 человека сдали ЕГЭ по русскому языку на 100 баллов.  Один из стобалльников, выпускник касимовской школы №1 Кирилл Узоров, показал высокие результаты сразу по двум дисциплинам. Он получил высший балл по русскому языку и информатике и ИКТ.

Напомним, ранее стали известны результаты ЕГЭ по литературе, географии, информатике.

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